S.O.S.! CFR Cluj sufera fix unde-l doare mai tare pe Dan Petrescu! Scenariu cu repetitie in derby-ul cu FCSB

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 16 septembrie 2024, 01:45 / Actualizat luni, 16 septembrie 2024 01:50CFR-ul lui Dan Petrescu se confrunta cu o problema presanta la jumatatea turului. "Feroviarii" au risipit puncte importante in trei dintre derby-urile jucate in acest inceput de campionat, cu Rapid, U Cluj si FCSB, dupa ce au condus de fiecare data si n-au putut conserva scorul.CFR Cluj a avut-o in mana pe FCSB duminica seara, dar s-a multumit cu un singur punct dupa ce beneficia la ... citește toată știrea