"Sa isi recunoasca greseala in cazul Simonei Halep" * Legenda tenisului a intervenit in noul scandal de dopaj

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 04 octombrie 2024, 11:11 / Actualizat vineri, 04 octombrie 2024 11:13Mats Wilander (60 de ani), expert Eurosport, a avut o interventie pe subiectul Jannik Sinner - WADA. Fostul tenismen crede ca suspendarea liderului mondial ar fi un lucru rau pentru tenis si considera ca WADA trebuie sa isi asume ca a gresit in cazul Simonei Halep.Jannik Sinner (23 de ani, 1 ATP) se afla in centrul unor dezbateri intense in lumea tenisului, dupa ce Agentia ... citește toată știrea