Sa nu pariezi, dar sa promovezi pariurile?! * FRF asista cum oficiali din fotbal fac reclame pentru pariuri sportive si alte jocuri de noroc! Ce prevede regulamentul

Articol de Iulian Cuibar - Publicat sambata, 16 aprilie 2022, 07:45 / Actualizat sambata, 16 aprilie 2022 10:00Federatia Romana de Fotbal asista cum oficiali din fotbal fac reclame pentru pariuri sportive si pentru alte jocuri de noroc. Regulamentul FRF prevede o suspendare de doi ani pentru persoana care "are un interes financiar direct sau indirect in astfel de activitati". FIFA e si mai concreta, ea interzice in mod explicit asocierea cu gamblingul a oamenilor implicati in fotbal.Dan ... citeste toata stirea