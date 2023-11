Articol de Vlad Rosu - Publicat vineri, 03 noiembrie 2023, 14:38 / Actualizat vineri, 03 noiembrie 2023 14:49Arbitrul bucurestean Radu Petrescu (40 de ani), cel care nu l-a eliminat pe Joyskim Dawa (27 de ani) pentru faultul dur comis asupra lui Sergiu Hanca(31 de ani) in Petrolul - FCSB 2-2, intrare in urma caruia fostul dinamovist va sta in afara terenului 4 luni, se va afla la centru la meciul dintre CS Universitatea Craiova si FCU Craiova.CS Universitatea Craiova - FCU Craiova se ... citeste toata stirea