Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 01 mai 2023, 18:37 / Actualizat luni, 01 mai 2023 18:54Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul lui U Cluj, a comentat infrangerea dramatica a echipei sale, 2-3 cu FC Voluntari.U Cluj a jucat in 10 din minutul 17, cand Florin ilie a fost eliminat. Ardelenii au primit gol de la Sigurjonsson, dar revenit si au intrat in avantaj la pauza, prin golurile marcate de Remacle si Thiam. Doar ca, pe final, FC Voluntari a mai inscris de doua ori, in minutele 87 si 90+2, ... citeste toata stirea