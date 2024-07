Sabau, ingrijorat inaintea duelului cu FCSB: "Trebuie sa gasesc solutii cat mai rapid". Cere inca 4 transferuri

Articol de Tudor Belivaca - Publicat sambata, 06 iulie 2024, 13:08 / Actualizat sambata, 06 iulie 2024 13:14Ioan Ovidiu Sabau (56 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a vorbit despre stagiul de pregatire pe care "sepcile rosii" l-au efectuat in Austria si a prefatat duelul cu FCSB."U" Cluj a pierdut in fata locului 7 din Cehia, Slovan Liberec, scor 2-0, in ultimul amcal desfasurat in cantonamentul din Austria.Sabau: "Unii sunt la un nivel bun de pregatire, altii mai au de ... citește toată știrea