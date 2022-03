Sacrifica tot pentru baraj? Miscarea disperata pe care Dusan Uhrin jr. e gata s-o faca la Dinamo

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 25 martie 2022, 16:50 / Actualizat vineri, 25 martie 2022 16:56Dusan Uhrin a gasit-o pe Dinamo complet nepregatita. Ca s-o repare inaintea barajului pentru mentinerea in prima liga, cehul ar trebui sa-i antreneze pe jucatori ca in presezon in perioada urmatoare si sa-si scada astfel sansele de a mai lua puncte in partidele ramase din play-out.Dusan Uhrin a salvat-o pe Dinamo in sezonul trecut cu un parcurs grozav spre ... citeste toata stirea