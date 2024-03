Salarii la zi la un club din Superliga, cu bani primiti de la Gigi Becali

Articol de Ovidiu Minea - Publicat joi, 14 martie 2024, 14:51 / Actualizat joi, 14 martie 2024 15:45Politehnica Iasi intra plina de optimism in play-out-ul din Superliga. Joi, jucatorii ieseni au ajuns cu drepturile salariale la zi, dupa ce au incasat retributia restanta de pe luna ianuarie. Plata s-a facut si cu ajutorul unor bani virati de Gigi Becali.Patronul de la FCSB a "inchis" transferul lui Luis Phelipe in valoare de 200.000 de euro plus TVA, din care achitase initial doar o parte ... citește toată știrea