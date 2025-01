Saltul urias reusit de Jaqueline Cristian in clasamentul mondial, dupa calificarea in turul 3 la Australian Open * Va fi "prima racheta" a Romaniei, indiferent de urmatorul rezultat

Articol de Maria Olteanu - Publicat joi, 16 ianuarie 2025, 09:56 / Actualizat joi, 16 ianuarie 2025 10:04Jaqueline Cristian (26 de ani, locul 82 WTA) s-a calificat joi dimineata in turul al treilea de la Australian Open, dupa un succes obtinut in doua seturi, scor 7-5, 7-5, in fata unei jucatoare mai bine clasate decat ea in ierarhia mondiala, Lucia Bronzetti (26 de ani, locul 76 WTA).Dincolo de succesul extrem de important si de calificarea in turul 3, unde va intalni o adversara mai slaba ... citește toată știrea