Salvatore Marrone, imprumutat de FK Miercurea Ciuc in Liga 1! Fundasul face un pas important in cariera

FK Miercurea Ciuc a decis sa-l imprumute pe Salvatore Marrone (21 de ani) in Liga 1! Fundasul a fost cedat la FC Voluntari pentru stagiunea urmatoare, 2022/2023. Este un pas inainte pentru fotbalistul care a evoluat, de-a lungul anilor, pentru echipele "under" ale Romaniei, dar care e nascut in Germania.Salvatore Marrone, imprumutat de FK Miercurea Ciuc la FC VoluntariFK Miercurea Ciuc a confirmat imprumutul in Liga 1 al aparatorului de 21 de ani si, cel mai probabil, chiar daca nu a precizat ... citeste toata stirea