Ilfovul va avea inca o reprezentanta in campionatul Ligii 2 in sezonul 2023-2024. Era un lucru cert inca din momentul stabilirii finalei a doua din barajele de promovare, insa acum stim cu exactitate echipa care are dreptul sportiv de a participa in noua editie a ligii secunde.CS Tunari a intors, pe teren propriu, soarta barajului cu SC Popesti Leordeni si se alatura Concordiei Chiajna in Liga 2 ca echipa reprezentanta a judetului Ilfov.Tunariul se va afla la prima sa prezenta in esalonul ... citeste toata stirea