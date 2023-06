Articol de Ovidiu Minea - Publicat luni, 19 iunie 2023, 12:03 / Actualizat luni, 19 iunie 2023 12:03Politehnica Iasi a plecat in aceasta dimineata la Brasov, unde va avea loc primul cantonament al verii. Poli asteapta si doi jucatori brazilieni, care au fost legitimati in trecut la echipe cunoscute. Este vorba de extrema Luis Phelipe de Souza Figueiredo (22 ani) si de mijlocasul central Carlos Eduardo Bacila Jatoba (28 ani).Politehnica Iasi a anuntat ca in ultima zi a cantonamentului va ... citeste toata stirea