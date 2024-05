Sambata se trage linia finala in acest sezon de Liga 2, cand aflam ultimele necunoscute din play-off si ultima retrogradata din play-out! Un singur joc va fi televizat

Sambata, 11 mai 2024, se trage linia finala in acest sezon de Liga 2, editia 2023/24, si aflam ultimele necunoscute: ordinea in care cele doua echipe din play-off vor merge in barajul de promovare, respectiv ultima echipa care retrogradeaza din play-out.De la ora 11:00 se vor juca cele sase meciuri din play-out, din etapa a 7-a, iar de la ora 12:00 incep cele trei partide din play-off.CSM Resita si Viitorul Pandurii Targu Jiu si-au incheiat deja jocurile din acest sezon, ele fiind cele care ... citește toată știrea