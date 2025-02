San Antonio Spurs, cea mai ghinionista echipa din NBA! Texanii si-au pierdut starul si raman fara antrenor pana la finalul sezonului

Articol de David Istrate - Publicat duminica, 23 februarie 2025, 10:24 / Actualizat duminica, 23 februarie 2025 10:26Gregg Popovich (76 de ani) nu va reveni pe banca tehnica a lui San Antonio Spurs in acest sezon, informeaza ESPN. In noiembrie, legendarul antrenor al texanilor a suferit un accident vascular cerebral si, dupa acel moment, locul sau a fost preluat de Mitch Johnson.San Antonio Spurs are parte de o saptamana teribila. In urma cu trei zile, s-a aflat ca Victor Wembanyama, ... citește toată știrea