San Jose Spartans, echipa de volei cu o jucatoare transgender, si-a incheiat sezonul dupa un nou boicot al adversarei

Articol de David Istrate - Publicat duminica, 01 decembrie 2024, 15:31 / Actualizat duminica, 01 decembrie 2024 15:34San Jose Spartans, o echipa de volei feminin din NCAA, devenita celebra pentru ca are in lot o jucatoare transgender, si-a incheiat sezonul, fiind invinsa in finala Conferintei Mountain West.Sambata, 30 noiembrie, San Jose Spartans a fost invinsa de Colorado State University cu 3-1 (27-25, 25-20, 23-25, 25-16) in finala Conferintei Mountain West, astfel ca a ratat calificarea ... citește toată știrea