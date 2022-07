Sanctiuni drastice dictate de FRF pentru reprezentantele judetelor Iasi si Cluj in Cupa Romaniei, dupa ce n-au participat in Faza regionala. Echipele au fost retrogradate

Cele doua echipe calificate in Faza regionala a noii Cupa Romaniei, editia 2022-2023, care au refuzat sa participe in competitie si-au aflat sanctiunea din partea Federatiei Romane de Fotbal.Reprezentantele judetelor Iasi si Cluj, Victoria Letcani, respectiv Supporter 2.0 Cluj-Napoca, au fost excluse din competitia in care oricum n-au dorit sa joace si, mai rau, au fost retrogradate in esalonul imediat inferior celui in care au evoluat in sezonul trecut.Victoria Letcani si Supporter 2.0 au ... citeste toata stirea