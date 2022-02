Sanctiuni DURE pentru ca au participat la meciuri trucate: 3 fotbalisti legati de Dinamo, suspendati + Cum a fost pedepsit jucatorul deghizat in arbitru, despre care a scris GSP

Articol de GSP - Publicat joi, 17 februarie 2022, 09:03 / Actualizat joi, 17 februarie 2022 10:23Comisia de Disciplina a FRF a anuntat sanctiunile in "cazul FC Daco-Getica", in care echipa era anchetata pentru trucare de meciuri. Mai multi fotbalisti au fost suspendati, printre ei aflandu-se nume importante: Liviu Gheorghe, Gabriel Raducan si Raphael Stanescu, toti trecuti pe la Dinamo, dar si fostul fundas Alin Stoica, cel care s-a deghizat in arbitru pentru a participa la aranjamente in ... citeste toata stirea