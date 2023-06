Cazurile jucatorilor si antrenorilor de la Recolta Danceu, campioana judetului Mehedinti, eliminati in mansa tur a barajului de promovare in Liga 3 cu CS Socodor, joc in care arbitrul a fluierat finalul in minutul 48, au fost rezolvate in aceasta saptamana.Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal a dictat suspendari chiar si de zece jocuri a sanctionat cu amenzi de pana la 3.000 de lei, dar a penalizat si clubul cu 10.000 lei.Doi antrenori si trei jucatori de la Recolta ... citeste toata stirea