Sanctiunile aplicate de Jandarmerie in urma violentelor de la Dinamo - Steaua: "Au fost identificati 19 autori"

Articol de GSP - Publicat joi, 15 septembrie 2022, 14:54 / Actualizat joi, 15 septembrie 2022 15:03Jandarmeria Bucuresti a aplicat amenzi in valoare de 125.000 de lei (aproximativ 25.000 de euro), in urma incidentelor de la derby-ul Dinamo - CSA Steaua de vinerea trecuta, meci incheiat cu victoria oaspetilor, 2-1.Momentele violente de la derby-ul dintre Dinamo si CSA Steaua, in care ultrasii s-au batut cu fortele de ordine, au abuzat de materiale pirotehnice si au distrus sau incendiat zeci ... citeste toata stirea