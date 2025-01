Sandoi, DEMIS astazi! Alegere total surprinzatoare pentru inlocuitorul lui la Poli Iasi: revine in Superliga dupa 4 ani!

Articol de Ovidiu Minea, Maria Olteanu - Publicat luni, 27 ianuarie 2025, 08:14 / Actualizat luni, 27 ianuarie 2025 10:09Poli Iasi este la un pas de a schimba antrenorul. Dupa ce echipa ieseana a pierdut sambata, acasa, in fata lui FC Hermannstadt, scor 0-2, ajungand la al optulea meci consecutiv fara victorie in Superliga, Emil Sandoi (59 de ani) urmeaza sa se desparta azi de Poli. Cele mai mari sanse sa vina in locul lui le are Vasile Miriuta.Rezilierea ar trebui sa fie amiabila, dupa ... citește toată știrea