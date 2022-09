Sansa pentru Romania? Selectionerul Bosniei, inaintea duelului cu "tricolorii": "Vor intra cei care au jucat mai putin pana acum"

Articol de GSP - Publicat luni, 26 septembrie 2022, 09:22 / Actualizat luni, 26 septembrie 2022 10:27Ivaylo Petev (47 de ani), selectionerul Bosniei-Hertegovina, a vorbit despre abordarea meciului cu Romania, din ultima etapa a grupei de Liga Natiunilor.Romania infrunta Bosnia de la 21:45, in ultima runda din Liga Natiunilor (Divizia B, Grupa a 3-a, etapa #6). Partida e liveTEXT pe GSP.ro si in direct la PrimaTV.Bosnia a castigat deja grupa si a promovat in Liga A, iar Petev a sustinut ca ... citeste toata stirea