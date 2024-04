Sansa ratata! Ziua in care FCSB poate lua titlul MATEMATIC * Toate calculele dupa meciul cu Sepsi

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 24 aprilie 2024 23:45 / Actualizat joi, 25 aprilie 2024 00:32FCSB - Sepsi 2-2, in etapa #6 din play-off-ul Superligii. Ros-albastrii au ratat sansa sa ia titlul matematic in aceasta runda.Dupa remiza cu Sepsi, FCSB a ajuns la 46 de puncte si nu mai poate lua titlul in etapa asta, indiferent de rezultatul meciului Craiova - CFR Cluj (joi, ora 21:45), pentru ca Farul e la 11 puncte de ros-albastri cand mai sunt 4 meciuri ramase de jucat.Calcule: ... citește toată știrea