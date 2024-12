"Sanse mari ca Sumudica sa fie demis!" * E convins ca meciul cu Gloria Buzau e decisiv la Rapid

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 10 decembrie 2024, 13:25 / Actualizat marti, 10 decembrie 2024 13:25Constantin Zotta, 61 de ani, ex-arbitru si fost presedinte al Rapidului, crede ca o eventuala infrangere cu Gloria Buzau i-ar putea fi fatala antrenorului Marius Sumudica (53).Rapid a castigat doar 7 dintre cele 15 meciuri jucate sub comanda lui Marius Sumudica. In cea mai recenta etapa, alb-visiniii au fost invinsi de Sepsi OSK, 0-2, rezultat care i-a lasat la 4 puncte in urma ... citește toată știrea