Saptamana cruciala pentru Hermannstadt * Cand va judeca TAS depunctarea dictata de FRF

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat joi, 02 februarie 2023, 12:44 / Actualizat joi, 02 februarie 2023 13:07Hermannstadt vizeaza primele puncte in 2023, cu FC Arges (sambata, 14:30), si recuperarea celor 9 retrase de FRF in decembrie. Clubul a angajat 3 avocati pentru a-i reprezenta la TAS.Pentru FC Hermannstadt urmatoarele 7 zile se anunta foarte importante. In joc sunt cele 3 puncte din confruntarea cu FC Arges - ar fi primele din 2023, dupa doua esecuri consecutive - dar si cele 9 ... citeste toata stirea