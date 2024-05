SAPTE jucatori plecati de la Otelul: pus pe liber dupa ce a ratat penalty-ul decisiv in finala Cupei!

Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 23 mai 2024, 17:28 / Actualizat joi, 23 mai 2024 17:40Pentru Otelul Galati, sezonul a ajuns la final. La primul sezon de la revenirea in prima liga, formatia lui Dorinel Munteanu a ajuns in finala Cupei Romaniei, pierduta la loviturile de departajare contra Corvinului Hunedoara, si a jucat primul baraj pentru ultimul loc de Conference League, 0-2 cu U Cluj.Galatenii se gandesc deja la urmatoarea stagiune, in care vor ataca prezenta in play-off, si ... citește toată știrea