Sapunaru a iesit in fata, dupa infrangerea cu CSU Craiova: "Am fost prea adormiti de treaba cu COVID-ul"

Articol de GSP - Publicat sambata, 22 ianuarie 2022, 22:21 / Actualizat sambata, 22 ianuarie 2022 22:24Cristi Sapunaru (37 de ani), fundasul celor de la Rapid, a incercat sa gaseasca explicatii pentru esecul suferit de giulesteni pe terenul Universitatii Craiova, scor 0-1."A fost un meci greu, contra unei contracandidate la play-off. Ambele echipe au jucat fotbal, dar am primit repede acel gol. Am intrat si noi in meci dupa golul lui Koljic, dar n-am putut inscrie. E dureros, dar asta este. ... citeste toata stirea