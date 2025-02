Sapunaru a luat deciza cu privire la retragere: "99,9% va fi atunci"

Articol de Laura Soica - Publicat vineri, 07 februarie 2025, 12:31 / Actualizat vineri, 07 februarie 2025 13:07Cristi Sapunaru, fundasul de la Rapid, a vorbit, in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu Otelul, despre momentul retragerii.Fotbalistul de 40 de ani a bifat doar 505 minute in acest sezon al Superligii. Sapunaru a jucat doar 8 partide, iar Marius Sumudica a declarat in trecut ca deja il ajuta la echipa, precum un antrenor secund.RapidCristi Sapunaru l-a distrus ... citește toată știrea