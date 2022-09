Sapunaru, favoritul comisiilor * La ce articol au fost incadrate gesturile scandaloase de la Craiova + ce pedepse au primit cele doua cluburi

Articol de GSP - Publicat joi, 29 septembrie 2022, 11:14 / Actualizat joi, 29 septembrie 2022 11:32Comisia de Disciplina a FRF a dictat pedeapsa minima in cazul lui Cristian Sapunaru (38 de ani), in urma incidentelor de la FCU Craiova - Rapid, scor 1-0. Cele doua cluburi s-au ales doar cu amenzi.Comisia de Disciplina a incadrat comportamentul scandalos al lui Sapunaru in articolul 51 al Regulamentului Disciplinar, cel care precizeaza ca "orice persoana care provoaca publicul sau alte ... citeste toata stirea