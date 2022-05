Saraca si inglodata in datorii * Petrolul traieste din imprumuturi: "Situatia e mai grava decat stiti voi!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 12 mai 2022, 09:28 / Actualizat joi, 12 mai 2022 10:07Saraci si inglodati in datorii, cei de la Petrolul au tras cu dintii sa promoveze, urmand sa traiasca din drepturile TV cat se va putea si din talentul lui Nae Constantin, daca va continua!, si al fotbalistilor care au dus greul bataliei din "B".Petrolul Ploiesti a revenit in Liga 1 dupa ce in urma cu sase ani ajunsese in liga judeteana! Unul dintre cluburile cu suporteri patimasi, cu traditie si ... citeste toata stirea