Sarah Dumitrescu, fata impresarei Anamaria Prodan, a fost operata * Ce a patit tanara baschetbalista

Articol de GSP - Publicat luni, 12 septembrie 2022, 14:00 / Actualizat luni, 12 septembrie 2022 14:53Sarah Dumitrescu Prodan, 23 de ani, fiica impresarei Anamaria Prodan si a fostului baschetbalist Tibi Dumitrescu, a suferit o accidentare grava la genunchi si a fost operata.Baschetbalista in SUA, la California Polytechnic State University, in Big West Conference, Sarah a fost operata in cursul zilei de azi la Cluj, dupa o accidentare la genunchi.Sarah se afla in Romania la lotul national ... citeste toata stirea