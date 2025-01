Sase ciclisti germani au ajuns in spital, dupa un accident in Mallorca * Care este starea acestora si cine a fost vinovat

Articol de David Istrate - Publicat marti, 28 ianuarie 2025, 11:41 / Actualizat marti, 28 ianuarie 2025 11:50Sase ciclisti din echipa nationala a Germaniei au fost raniti in timpul unui antrenament in Mallorca, in urma unui accident provocat de un barbat in varsta de 89 de ani, care nu a pastrat distanta regulamentara.Luni, 27 ianuarie, Federatia Germana de Ciclism (BDR) a anuntat ca echipa masculina, aflata in cantonament in Mallorca, Spania, a suferit un accident in timpul unui ... citește toată știrea