SC Otelul a remizat cu Progresul Spartac, Dorinel Munteanu a fost multumit desi a concluzionat ca echipa sa merita victoria: "Sunt bucuros ca am jucat bine si n-am luat gol, dar sunt nemultumit ca n-am castigat si n-am marcat"

SC Otelul mentine seria meciurilor fara infrangere, de altfel fara esec in acest campionat de Liga 2. In etapa a 6-a, in prima partida a rundei, formatia lui Dorinel Munteanu a jucat pe terenul Progresului Spartac, la Clinceni, iar la finalul celor 90 de minute scorul a fost egal, 0-0.SC Otelul, remiza cu Progresul Spartac in deplasare. Reactia lui Dorinel MunteanuRezultatul a fost unul pe placul lui Dorinel Munteanu, detaliu pe care l-a remarcat si la conferinta de presa premergatoare ... citeste toata stirea