SC Otelul, alegere importanta la nivel administrativ! Aurelian Babutan a fost numit manager sportiv la dorinta lui Dorinel Munteanu. Primele declaratii si cat de importante sunt problemele financiare

SC Otelul face schimbari si la nivelul conducerii in acest inceput de an, nu doar la nivelul lotului de jucatori. Galatenii au anuntat numele noului manager sportiv al clubului, Aurelian Babutan, persoana cu foarte multa experienta la nivelul fotbalului romanesc.Aurelian Babutan, noul manager sportiv al SC Otelul!Babutan are in dreptul sau echipe importante, precum Universitatea Cluj, FC Brasov, Concordia Chiajna sau FCSB. In venirea sa la SC Otelul a contat si implicarea lui Dorinel Munteanu, ... citeste toata stirea