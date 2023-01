SC Otelul Galati a plecat in Turcia cu 26 de jucatori. Ultimii nou-veniti sunt de la Gloria Buzau si "U" Cluj si e asteptat si un atacant. Markovic si Kip sunt printre cei lasati acasa

SC Otelul Galati a plecat de astazi, 30 ianuarie 2023, intr-un stagiu de pregatire de iarna in Turcia, in Antalya, unde va sta pana in data de 10 februarie, perioada in care va disputa si patru meciuri amicale.Antrenorul Dorinel Munteanu, promovat acum de club ca manager tehnic, are la dispozitie un lot de 26 de jucatori, caruia ar putea sa i se alature un atacant, dupa cum informeaza SC Otelul.Printre cei 26 sunt si doua noutati: mijlocasii Cristian Ciobanu si Rares Scocilca, primul plecat ... citeste toata stirea