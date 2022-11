SC Otelul invinge, dar nu convinge. Succes la limita cu Minaur Baia Mare si intra in grupul celor cinci echipe cu 25 de puncte. Cristi Munteanu remarca absenta lui Dorinel Munteanu: "El e dirijorul si compozitorul"

SC Otelul a avut un meci greu cu Minaur Baia Mare, in etapa a 14-a a Ligii 2.Chiar daca a intalnit o formatie din partea inferioara a clasamentului, clubul din Galati a castigat la limita, scor 1-0, ajungand la 25 de puncte, dar ramanand, din cauza golaverajului, in afara locurilor de play-off.Vasile Jardan a adus victoria pentru SC Otelul in partida cu Minaur Baia Mare. Reactia lui Cristian MunteanuUn singur gol a facut diferenta in partida de marti seara, iar eroul echipei SC Otelul a fost ... citeste toata stirea