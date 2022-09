SC Otelul, locul 1 in Liga 2! Dorinel Munteanu, la superlativ dupa succesul cu FC Brasov: "Am obtinut o victorie mare". "Neamtul" s-a emotionat cand a vorbit de pustiul Mario Mitoi: "Un Ingeras mi-a spus sa-l bag"

SC Otelul a urcat pe locul 1 in Liga 2 in urma victoriei obtinute duminica, in etapa a 7-a, cu FC Brasov, pe teren propriu, scor 2-1. Galatenii lui Dorinel Munteanu au condus cu 2-0, formatia lui Dan Alexa a redus din diferenta pe final, dar a fost prea tarziu.SC Otelul, victorie cu FC Brasov si e liderul Ligii 2Tanarul Mario Mitoi, in varsta de 18 ani, a marcat pentru SC Otelul, in minutul 32, iar scorul de 1-0 s-a mentinut pana la pauza. La noua minute de la reluare gazdele au dublat ... citeste toata stirea