Pentru SC Otelul, prezenta in acest sezon de Liga 2 s-ar putea incheia in aproximativ o luna de zile, in situatia in care isi mentine pozitia actuala in clasament, a 3-a, si va promova direct in SuperLiga. Altfel, daca va fi depasita de Dinamo, i se va prelungi pentru inca doua meciuri, cele de baraj de promovare.Cu galatenii nu va termina insa acest campionat unul dintre jucatorii adusi in lot vara trecuta, dupa promovarea din Liga 3.Clubul l-a reclamat la Camera Nationala de Silutionare a ... citeste toata stirea