SC Otelul trece la limita de Minaur, egaleaza alte patru echipe aflate in fruntea Ligii 2, insa ramane tot in afara locurilor de play-off

SC Otelul s-a impus la limita in meciul cu Minaur Baia Mare, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, prin reusita lui Vasile Jardan din minutul 37.Jocul din runda a 14-a, unul modest ca exprimare, inchis, cu multe momente in care a fost echilibrat, de lupta, asa cum le place antrenorilor sa spuna, a fost decis de una dintre putinele ocazii ale galatenilor. Baimarenii au fost prezenti mai mult in atac in special pe final, cand Iosif si-a aruncat in lupta mai multi jucatori ofensivi, insa ... citeste toata stirea