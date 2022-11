Scandal cat casa in sportul romanesc * Federatia refuza finantarea si rupe contractul cu Ministerul Sportului: "Forma noastra extrema de protest"

Articol de GSP - Publicat marti, 15 noiembrie 2022, 16:29 / Actualizat marti, 15 noiembrie 2022 16:29Scandal de amploare in sportul romanesc. Federatia Romana de Hochei pe Gheata recurge la o masura de mare impact in plin conflict cu Ministerul Sportului. FRHG a anuntat ca rupe unilateral contractul cu ministerul, renuntand, astfel, benevol la finantarea primita dinspre forul lui Eduard Novak.Oamenii din fruntea hocheiului romanesc acuza ca Ministerul Sportului, in speta Eduard Novak, s-a ... citeste toata stirea