Scandal dupa barajul pentru Liga 3 dintre campioanele din Harghita si Sibiu! Antrenorul Rasinariului il acuza pe un conducator de la FK Miercurea Ciuc ca ar fi inlesnit promovarea Gheorghieniului cu ajutorul arbitrilor

La cateva zile dupa mansa secunda a barajului pentru promovarea in Liga 3, pierduta de campioana Sibiului, ACS Paltinis Rasinari, in fata campioanei din Harghita, CS Gheorgheni, meci in care brigada de arbitri avandu-l pe Eduard Ionita la centru a avut o prestatie vizibil in favoarea adversarului, antrenorul Paltinisului ii aduce acuzatii grave lui Eugen Pirvulescu, fostul arbitru asistent din Medias in prezent managerul echipei din Liga 2 FK Miercurea Ciuc.Pirvulescu nu a ramas fara reactie ... citește toată știrea