Scandal in final la CFR - FCSB * Coltescu i-a aratat direct cartonasul rosu

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 14 aprilie 2024 22:53 / Actualizat luni, 15 aprilie 2024 00:27CFR Cluj - FCSB 0-1. Meciul s-a terminat cu un scandal general langa banca de rezerve a FCSB. Aly Abeid a vazut cartonasul rosu de la Sebastian Coltescu.Pe final, in ultimul minut al prelungirilor, Abeid l-a lovit pe Octavian Popescu la marginea terenului. De acolo a inceput un conflict general.CFR CLUJ - FCSB 0-1Gigi Becali, prima reactie dupa CFR - FCSB: "Am luat atacant azi, am ... citește toată știrea