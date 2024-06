Scandal in miez de noapte la Roland Garros: "Isi va da seama ca a fost stupid"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat luni, 03 iunie 2024, 10:16 / Actualizat luni, 03 iunie 2024 10:20Francezul Corentin Moutet (locul 79 ATP, 25 de ani) a facut scandal inutil in timpul meciului pierdut, in optimile Roland Garros, in fata italianului Jannik Sinner (locul 2 ATP, 22 de ani), scor 1-3 (6-2, 3-6, 2-6, 1-6).Aproape de miezul noptii, la scorul de 3-1 pentru Sinner, in setul al 4-lea, Moutet a servit fara sa arunce mingea deasupra umarului si a calcat linia. Arbitrul a semnalat ... citește toată știrea