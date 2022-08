Scandal intern in TVR, dupa cursa de record mondial a lui David Popovici: "Milioane de romani au de suferit. Sincere felicitari!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 14 august 2022, 17:48 / Actualizat duminica, 14 august 2022 18:27Sambata, David Popovici (17 ani) a batut recordul mondial in proba de 100 de metri liber si a cucerit medalia de aur la Europenele de la Roma. Modul in care Televiziunea Romana a abordat competitia a provocat un scandal intern.Televiziunea Romana transmite Campionatele Europene de la Roma, dar in buget nu au fost prinsi bani pentru a trimite jurnalisti la fata locului. Tudor Furdui, angajat ... citeste toata stirea