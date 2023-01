Scandal la Australian Open: "E dus cu capul!" * Jucatoarea din Romania si-a demis antrenorul chiar in timpul turneului: "Nu merita nici sa-l privesc in ochi!"

Articol de GSP - Publicat marti, 17 ianuarie 2023, 09:42 / Actualizat marti, 17 ianuarie 2023 09:59Ana Bogdan (30 de ani, locul 63 WTA) l-a demis pe antrenorul alaturi de care lucra abia de la finalul anului trecut, francezul Thomas Drouet (39), chiar in timpul Australian Open: "E dus cu capul, nu merita nici sa-l privesc in ochi dupa ce a facut!".Luni, Ana Bogdan a fost eliminata in primul tur de la Australian Open 2023, dupa 2-6, 6-2, 3-6 cu Anna Bondar, locul 79 mondial. Dupa eliminare, ... citeste toata stirea