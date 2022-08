Scandari xenofobe ale ultrasilor olteni la meciul cu FC Arges * Istvan Kovacs, victima unor versuri scandaloase

Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 12 august 2022, 23:12 / Actualizat vineri, 12 august 2022 23:15Ultrasii olteni au apelat la scandari xenofobe, scandaloase, in mod repetat, in repriza secunda a meciului dintre FC Arges si FCU Craiova.Aproximativ 500 de fani olteni au facut deplasarea la Pitesti pentru meciul cu FC Arges. Au dominat fondul sonor din primul minut, dar in partea secunda au trecut la cantece si versuri scandaloase, xenofobe, la adresa arbitrului Istvan Kovacs, lucru ... citeste toata stirea