Articol de Vlad Rosu - Publicat duminica, 01 octombrie 2023 23:35 / Actualizat duminica, 01 octombrie 2023 23:51CFR Cluj s-a impus in fata lui FCU Craiova, scor 2-0, intr-o partida din runda cu numarul 11 din Superliga. Dupa meci a avut loc un moment rar intalnit, Paul Raducan (55 de ani) si Florin Dragan (43 de ani), antrenorul principal si antrenorul secund al oltenilor, vorbeau despre meci in acelasi timp.FCU Craiova a pierdut si la Cluj, cu CFR, 0-2, si a ajuns la 7 esecuri in 11 etape ... citeste toata stirea