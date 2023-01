Scene dramatice in NFL. Un jucator de fotbal american s-a prabusit in timpul meciului pe gazon, iar partida a fost suspendata

Articol de GSP - Publicat marti, 03 ianuarie 2023, 12:23 / Actualizat marti, 03 ianuarie 2023 12:29Damar Hamlin (24 de ani), jucatorul echipei de fotbal american Buffalo Bills, s-a prabusit in timpul meciului pe care formatia la care este legitimat l-a disputat in compania celor de la Cincinatti Bengals, in runda cu numarul din NFL, campionatul american profesionist de fotbal american.Americanul a ramas imobilizat pe gazon in primul sfert al meciului, in urma unui contact cu Tee Higgins, ... citeste toata stirea