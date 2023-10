Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 03 octombrie 2023, 17:14 / Actualizat marti, 03 octombrie 2023 18:05Australianul Marc Polmans, locul 140 ATP, a fost descalificat din turneul de la Shanghai, din cauza unui gest nesportiv comis in meciul cu Stefano Napolitano (#253 ATP).De la minge de meci in favoarea sa, Polmans a sfarsit prin a fi descalificat! Cum a fost posibil un asemenea scenariu?La adapostul unui set castigat si beneficiind de o minge de meci in tie-break-ul actului secund, ... citeste toata stirea