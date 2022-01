Schimba jumatate de echipa * Ce pregateste FCSB pentru derby-ul cu Dinamo

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 28 ianuarie 2022, 08:17 / Actualizat vineri, 28 ianuarie 2022 08:17FCSB va produce modificari multe in distributia de start la derby-ul cu Dinamo, jumatate dintre titularii care au fost cu CFR Cluj, in remiza 3-3, urmand sa nu se mai regaseasca in formula de start, in frunte cu Keseru si Miron.Derby-ul Dinamo - FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.roAlt derby pentru FCSB, alta echipa de start. ... citeste toata stirea