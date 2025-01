Schimbare de regulament in tenis

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 23 octombrie 2024, 14:21 / Actualizat miercuri, 23 octombrie 2024 16:05Federatia Internationala de Tenis a luat o decizie radicala in privinta antrenorilor care vorbesc cu jucatorii in timpul meciului. Incepand cu 1 ianuarie 2025, antrenorii au voie sa comunice cu tenismenii intre puncte si in pauze.Paragraful 30 din Legile Jocului de Tenis va fi modificat astfel incat sa le permita antrenorilor sa comunice din tribuna cu jucatorii.Decizie ... citește toată știrea